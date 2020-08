Ones again the Foreign Rap Verses Mixtape is here, and this is the 2020 version, the vibe qualities in this mix lies within the tracklist, the previous Edition hits about 200k Downloads, you should check this out too as DJ Yomc never disappoints.

DOWNLOAD HERE

Tracklist

1. ASAP Ft. Nicki Minaj & Madein TYO – Move Ya Hips

2. Pop Smoke – Dior

3. Gunna Ft. Young Thug – Dollaz On My Head

4. Jack Harlow Ft. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne – Whats Poppin

5. Lil Keed Ft. Lil Baby – She Know

6. Young Thug – Scandalous

7. Migos Ft. YoungBoy – Need It

8. Eminem – Everything

9. Drake Ft. Bryson Tiller – Bad Karma

10. Drake – Toosie Slide

11. Lil Wayne – I Don’t Sleep

12. Lil Wayne Ft. Tory Lanez – Help

13. Lil Baby – Emotionally Scarred

14. Pop Smoke – Gangstas

15. 6ix9ine Ft. Nicki Minaj – Trollz

16. 6ix9ine – Gooba

17. Dababy Ft. Roddy Ricch – Rockstar

18. J.I – Need Me

19. Eminem – Things Get Worse

20. Tyga – Ayy Macarena

21. Pop Smoke – Enjoy Yourself

22. Megan Thee Stalion Ft. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign – Hot Girl Summer

23. Tyga Ft. Wiz Khalifa & Quavo – Take Down

24. Tyga Ft. G-Eazy & Rich The Kid – Girls Have Fun

25. Tory Lanez Ft. Quavo & Tyga – Broke Leg

26. Pop Smoke Ft. 50 Cent & Roddy Ricch – The Woo

27. Tyga – Goddamn

28. DJDS Ft. Tory Lanez & Rema – Simple Things

29. Kida Kudz – Stay Jiggy

30. Doja Cat Ft. Gucci Mane – Like That

31. S1MBA Ft. DTG – Rover

32. Snoop Dogg Ft. Chris Brown – Turn Me On

33. Gunna Ft. Roddy Ricch – Cooler Than A Bitch

34. Lil Baby – Social Distancing

35. DDG – Moonwalking In Calabasas

36. Smokepurpp Ft. Rick Ross – Big Dawg

37. Wiz Khalifa – Top Down

38. Quavo Ft. Desiigner – Goodnight

40. Ghetts Ft. Jaykae & Moonchild Sanelly – Mozambique

41. Roddy Ricch – Fucc It Up

42. Lil Baby – Woah

43. Cardi B Ft. Nicki Minaj & Beyonce – Hurting You