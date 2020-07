DJ Yomc- 360Nobs Monthly Mix

Here comes our Monthly Music Haunting, we present to you the July Edition of our Monthly Mixtape hosted by DJ Yomc, this is definitely an impressive mind blowing tracklist compromised (as you can see), digestically in touch with the latest Afropop.

DOWNLOAD HERE

Tracklist

1. DJ Jimmyjatt Ft. CDQ – Say What(PetePete)

2. Krizbeatz Ft. Falz & Fuse ODG – Ogede

3. Blaqbonez – Haba

4. Olakira – In My Maserati

5. Tiwa Savage – Dangerous Love

6. Kizz Daniel – Yapa

7. CNatty – Ojah

8. Ycee – Midf

9. Wizkid – Body

10. Qdot – Jegele

11. Kizz Daniel – Boys Are Bad

12. Omah Lay – Lo Lo

13. TK Playboys Ft. Young Fresh – Envy

14. Mc Carthy – Jisoro

15. Fiokee Ft. Simi & Oxlade – Koni Koni

16. Krizbeatz Ft. Mr Eazi & Vanessa Mdee – Pamela

17. Khalid Ft. Davido & Tems – Know Your Worth

18. Koker – Bad

19. Krizbeatz Ft. Teni – African Time

20. DJDS Ft. Tory Lanez – Simple Things

21. Krizbeatz Ft. Tekno & Diamond Platnumz – Proper

22. Erigga Ft. Yungzee – Ayeme

23. Dotman – Feeling

24. Mayorkun Ft. Davido – Betty Butter

25. Niniola – Addicted

26. Jebson – Thebelebe

27. Krizbeatz Ft. Ethics – Nitolee

28. Kabza De Small Ft. Daliwonga & Xolani Guitas – Qula

29. Kabza De Small Ft. Howard & XolaniGuitar – Mapiano Blues

30. Kabza De Small Ft. Vyno Miller & Bontle Smith – Sam Sokolo

31. DJ Tunez Ft. Wizkid – Gbese

32. Major League Ft. Tyler ICU & Thabzin SA – Amanzi

33. Kabza De Small Ft. Nia Pearl – iZolo

34. Wizkid Ft. Kabza De Small – Need You Tonight

35. Rema – Woman

36. Kabza De Small Ft. Samthing Soweto – Duze

37. Kabza De Small Ft. Focalistic & Madumane – Masupa

38. Thabzin SA Ft. Tyler ICU & Major League – Imali

39. Caltonic SA Ft. Sje Konka – Bambelela

40. Boohle Ft. JazziDisciples & Gugu – Tata

41. Zlatan Ft. Jamo Pyper & Oberz, Papisnoop – Shomo

42. Zinoleesky – Mapariwo

43. Sarz Ft. Wizkid – Hold Me

44. Moonchild Sanelly – Bashiri

45. Naira Marley – As E Dey Go

46. Burnaboy – Wonderful

47. Energy Gad Ft. Olamide & Pepenazi – Afrobeat To The World

48. Sugar Rash Ft. Mohbad – Pornstar

49. Mampintsha Ft. Bhar & DJ Thukzin – Kwaze Kahlaleka

50. DJ Lawy – Sugar

51. Shoki Atilah – Wondofo

52. Ghetts Ft. Jaykae & Moonchild Sanelly – Mozambique

