DJ Sidez is out with a brand new mixtape which he titled “Money Special Mix” featuring Baaskidizey.

TRACKLIST

Baaskidizey ft Diamond Jimma – Money

Tekno – Kata

Barry Jhay – Ashe she

Dj Neptune ft Joeboy x Mr Eazi – Nobody

T Classic – Hold on

Olakira – In my Maserati

Kizz Daniel – Aii

Oxlade – Away

Slimcase – Hawahoo

Mayorkun ft Davido – Betty Butter

Terri – Ojoro

Kizz Daniel – Hook

Mayorkun – Of Lagos

Zinoleesky ft Zlatan – Money

Zinoleesky – Mapariwo

Rema – Woman

Badboy Timz ft Mayorkun – MJ Remix

Tekno – Suru

Zlatan ft Jamo Pyper x Oberz x Papisnoop – Shomo

Kizz Daniel – Ada

Naira Marley – As e dey go

Delax4G ft Idowest – Omo Mummy

Naira Marley ft Mohbad – Dido Lobo

Burna Boy – Wonderful

Dj Enimoney ft Terry G x Dapo Tuburna – Okay

Jennifer Lopez – Ain’t your mama

Rahman Jago ft Zlatan x Jamo Pyper – Of Lala

Naira Marley – Aye

Master kg ft Burna boy – Jerusalem (Remix)

OG Lagg – Edumare

Dj 4kerty ft Jaypizzle – who Dey

Small Baddo ft Idowest – Who dey Remix

Decoded – Woro si Woro

Dj 4kerty ft Q2 x Idowest – Woro si Woro

Heavy k – Wena Remix

OUTRO