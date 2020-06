DJ Yomc – The Ampiano Mix … Its a Glamorous blending from Tha Cue Ultimator, dishing out Ampiano vibes from late 2019 to 2020, this masterpiece was Mixed and Mashed up by the Nigerian own International DJ Yomc… Stream, Download & Enjoy

Tracklist

1. ThackzinDJ – Crazy Master

2. Boohle Ft. ThackzinDJ & Teejay – Memeza

3. Kabza De Small Ft. DJ Maphorisa & Louie Vega – London Roots

4. DJ Maphorisa Ft. Kabze De Small & Mhaw Keys – Koko

5. Mas Musiq Ft. Aymos – Phesheya

6. Daliwonga Ft. Buckz & TylerICU – Sarafina

7. Mas Musiq Ft. Aymos & Myztro – Shonamalanga

8. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Sha Sha – Ithemba’lam

9. Kabza De Small & DJ Maphorisa Ft. Mlindo The Vocalist & Howard – Idliwe

10. DJ Stokie Ft. DJ Maphorisa – Wamuhle

11. Mas Musiq – Trip To Mambisa

12. Kabza De Small – Dubane 1

13. De Mthuda Ft. Mhaw Keys – Shona Malanga

14. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Howard – Boshego

15. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Mawhoo & Myztro – Phumelela

16. Mas Musiq Ft. Aymos – Rhandza Wena

17. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Arienne Foo – Nguwe

18. Kabza De Small & DJ Maphorisa Ft. Cassper Nyovest – Ocean View

19. Major League & Focalistic Ft. Senzo Afrika & Abidoza – Jezabel

20. Sha Sha Ft. DJ Maphorisa & Kabza De Small – Going In

21. MFR Souls Ft. Kabza De Small & DJ Maphorisa, Shasha – Love You Tonight

22. Kabza De Small – Dubane 2

23. DJ Zinhle Ft. Dr Duda & Lucille Slade – Go!

24. Mas Musiq Ft. Masterpiece & Vyno Miller – 10 Gori

25. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Masterpiece & Mark Khoza – Mdantso

26. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Busiswa – Suka

27. DJ Tira Ft. Junior & DJ Vettys – uMgijimi

28. Kabza De Small & DJ Maphorisa Ft. TallArsetee – Gibela

29. Kabza De Small & DJ Maphorisa Ft. Cassper Nyovest, Vyno Miller & Mystro – Piki Piki

30. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Nokwazi & Vigro Deep – Vula Vala

31. TylerICU Ft. Focalistic, Masterpiece & DJ Maphorisa, Kabza De Small – Kwarentin

32. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. DJ Tsitso – Meropa

33. Lazba Deep – Croptop

34. Kabza De Small & DJ Maphorisa – Masterpiece

35. DJ BigSky & LuuDeDeejay Ft. Sbhanga – Fire

36. Major League & Focalistic Ft. Kabza De Small, Moonchild – Ndikuze

37. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Vigro Deep & Mas Musiq – Dubai

38. Kabza De Small – Jimmy Dludlu

39. Kabza De Small – Yano Wave

40. Team Skorokoro – Notshi

41. DJ Tira Ft. Khethumndeni – Umtanomuntu

42. Master KG Ft. Nomcebo – Jerusalem

43. DJ Tira Ft. NaakMusiQ & DJ Clock – SuperHero

44. SUPTA Ft. NaakMusiq & DJ Tira – SuperSonic

45. Saint Evo Ft. Crescent Von Croon – Sphinx

46. DJ Vitoto – Nana

47. Oskido Ft. MQue – Ngci

48. Shimza – Eminence

49. Undertaker – Ghost Mode

50. Uhuru Ft. Oskido & Shizzi – Type Beast

51. DJ Micks – Banomona

52. Thulasizwe Ft. DJ Tpz – Ubaba

53. DJ Shimza Ft. Mishka – African Woman

54. Heavy K Ft. Ntombi – Ndibambe

55. Studio Bros – Malaia

56. Black Motion – Live Drum Beat 2

57. Dladla Mshunqisi Ft. J Something, Beast & Spirit Banger – Sambo Nabo

58. Master KG Ft. Maxy – Tshinada

59. Oskido & Sdudla Somdantso Ft. Drumetic Boyz – Mavarava

60. Busiswa Ft. Da Fresh, Athi & LaSoulMates – Jam

