A lot of Eagerness as DJ Yomc is back with the 360Nobs Monthly Mixtape, this is the May Edition for sure, expect the latest from the latest Hits.

DOWNLOAD HERE

Tracklist

1. Wurld – Ghost Town

2. Zlatan Ibile – Road To CDK

3. Mr Gbafun – Original Yahoo

4. Davolee Ft. Masterkraft & Jaido P – G.O

5. Shaydee & Masterkraft – On Sight

6. Simi – Know You 2

7. Sarz Ft. WurlD – Sweat

8. Korede Bello – Mi Casa

9. Mavins Ft. Falz & Don Jazzy – Safe

10. Ajebutter22 – Big Man Talking

11. Erigga – Puna Vibes

12. Blaq Jerzee – Onome

13. Peruzzi – Cinnati Love

14. Joeboy – Call

15. Adekunle Gold – Something Different

16. Olakira – Aya Mi

17. Dremo – Pepper

18. Wurld – Wayo

19. E Kelly Ft. Joeboy – Oreke

20. Wurld – Story

21. Kida Kudz – Stay Jiggy

22. Don Jazzy – Thats Interesting

23. Ichaba Ft. Dremo – Studio Magic

24. DJ Val Exclusive Ft. Burnaboy & Wande Coal – Owo Ni Koko

25. Aloma Ft. Mohbad & Zinoleesky – Just The Way

26. Terri – Ojoro

27. Ceeza Milli Ft. Tiwa Savage – Imade

28. Olakira – Come ‘n Do

29. DJ Maphorisa Ft. Kabza De Small & Mhaw Keys – Koko

30. DJ Maphorisa & Kabza De Small Ft. Sha Sha – Ithemba’lam

31. TylerICU Ft. Focalistic & Masterpiece, DJ Maphorisa – Kwarentin

32. DJ Bigsky Ft. LuuDeDeejay & Sbhanga – Fire

33. DJ Maphorisa Ft. Kabza De Small & Wizkid, Burnaboy – Sponono

34. Zero12Finest Ft. Thamagnificent2 – Baby Are You Coming?

35. Shizzi Ft. Davido & Wale – Won Le Ba

36. Small Baddo – Big Cloth No Be Big Person

37. Broda Shaggi Ft. Zlatan – Okoto

38. Sean Tizzle – Oreke

39. Bad Boy Timz – MJ(Micheal Jackson)

40. DJ Big N Ft. Don Jazzy & Teni – Ife

41. Rexxie Ft. Naira Marley – Mofoti

42. Team Skorokoro – Notshi

43. Vector Ft. Mastaa ft. DJ-Neptune – Eyan Colgate

44. DJ Enimoney Ft. Terry G & Dapo Tuburna – Okay

45. Chinko Ekun – Party Animal

46. Yung6ix Ft. Erigga & Payper Corleone, Dr Barz – You Don See Am

47. Oladips Ft. Buhari – 8 O’Clock

48. Kulh Ft. Slimcase – E Consine You

49. Wurld – Love Nobody

50. Thulasizwe Ft. DJ Tpz – Ubaba

51. Rexxie Ft. Pocolee – Master Dance

52. Rexxie ft. Zlatan Ibile – Opor

53. VJ Adams Ft. Skiibii – Otalenu

54. Konga Ft. Slimcase & Mr Real – High Tension

