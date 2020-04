Dj Smartkid unveils a brand new mixtape which he titled “Quarantine Mixtape”, The mixtape is an appetizer to ease the stress after all lockdown due to the Pandemic COVID-19 outbreak across the globe.

TRACK LIST

1 lady saw . Beg yuh

2 Reekado bank rora

3 Davido risky

4 Tory lanz luv

5 burna boy odogwu

6 rema Beamer

7 blaq bonz shut up

8 lil waywn Swiz beat

9 burna boy wetin man go do

10 Fireboy king

11 wizkid ft tiwa savage

12 kranium ft Tory lanz we can

13 sarz & wurld ego nobody wins

14 ward 21 still disturbed

15 tiwaya I can’t kill myself

16 Mr eazi kpalanga

17 fireboy like I do

18 peruzzi gunshut

19 tekno skeletun

20 davido green light riddim

21 wurld x sarz mad

22 tiwa savage 49-99

23 fireboy vibration

24 Willey,sean Paul, stefflon don boasty

25 Fawazzy jailer

26 Kizz daniel jaho

27 burna boy anybody

28 soft money

29 teni power ranger

30 tiwa savage attention

31 Dj neptune ft mr eazi,joeboy nobody

32 Lyta worry

33 Fawazzy x Dj Neptune normal level

34 skiibii ft kizz Daniel somebody

35 crayon kpano

36 davido 1 milli

37 joeboy beginning

38 toofan tere

39 tekno suru

40 Zlatan ft burna boy beku

41 kizz daniel park & go

41 Davido ft peruzzi disturbance

42 Adekunle gold ft kizz Daniel jore

43 old man boogie praye

44 skeeny ft Fawazzy vow

45 sarz spiritual riddim

46 fireboy party scatter

47 reminisce x naira Marley Instagram

48 master KG Jerusalem

49 king monada Chuwana