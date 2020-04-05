Dj Smartkid unveils a brand new mixtape which he titled “Quarantine Mixtape”, The mixtape is an appetizer to ease the stress after all lockdown due to the Pandemic COVID-19 outbreak across the globe.
TRACK LIST
1 lady saw . Beg yuh
2 Reekado bank rora
3 Davido risky
4 Tory lanz luv
5 burna boy odogwu
6 rema Beamer
7 blaq bonz shut up
8 lil waywn Swiz beat
9 burna boy wetin man go do
10 Fireboy king
11 wizkid ft tiwa savage
12 kranium ft Tory lanz we can
13 sarz & wurld ego nobody wins
14 ward 21 still disturbed
15 tiwaya I can’t kill myself
16 Mr eazi kpalanga
17 fireboy like I do
18 peruzzi gunshut
19 tekno skeletun
20 davido green light riddim
21 wurld x sarz mad
22 tiwa savage 49-99
23 fireboy vibration
24 Willey,sean Paul, stefflon don boasty
25 Fawazzy jailer
26 Kizz daniel jaho
27 burna boy anybody
28 soft money
29 teni power ranger
30 tiwa savage attention
31 Dj neptune ft mr eazi,joeboy nobody
32 Lyta worry
33 Fawazzy x Dj Neptune normal level
34 skiibii ft kizz Daniel somebody
35 crayon kpano
36 davido 1 milli
37 joeboy beginning
38 toofan tere
39 tekno suru
40 Zlatan ft burna boy beku
41 kizz daniel park & go
41 Davido ft peruzzi disturbance
42 Adekunle gold ft kizz Daniel jore
43 old man boogie praye
44 skeeny ft Fawazzy vow
45 sarz spiritual riddim
46 fireboy party scatter
47 reminisce x naira Marley Instagram
48 master KG Jerusalem
49 king monada Chuwana