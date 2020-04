Based on popular demand, Superstar DJ Real the Emir Of Alaba decided to give this fans this sensational mixtape. #StayAtHomeAndVibeMix



1. DJ real- intro

2. Super Balat- Gidigan

3. Kizz Daniel- jaho

4. Falz x Ms banks- Bop Daddy

5. Fire boy – vibration

6. Rema- Beamer

7. Timaya – I can’t kill myself

8. Joe boy- call

9. Burna boy- Anybody

10. Adekunle boy- kelegbe megbe

11. Zinoleesky ft naira Marley- Caro

12. Bella shimurda – sho mo mi

13. Joe boy- baby

14. Naira Marley ft Lil kesh- Royal rumble

16. Tayblet ft mohbad – No rush

17. Teni- power rangers

18. Yemi Alade ft Angelique – shekere

19. DJ Neptune ft Joe boy & Mr Eazi- Nobody

20. Wurd ft Sarz – Mad rmx

21. Davido – 1 Milli

22. Olamide – criteria

23. Qdot – caution

24. Olumide – o du gan

25. Davido – sweet in middle

26. Joe boy – beginning

27. Wizkid ft blaq- blow rmx

28. Skibii ft kizz Daniel – somebody

29. Kizz Daniel- pakNGo

30. Burna boy ft Zlatan- killi dem

31. Adekunle Gold ft Kizz daniel- jore

32. Naira Marley- didolobo

33. Mayorkun- of Lagos

34. Teni- Billionaire

35. Olamide – Prophecy

36. Naira Marley- Aye

37. Super Balat- logomba

38. Fire boy- party scatter

39.Master KG- Jerusalem.

40. Reminisce ft Olamide & Naira Marley- Instagram

41.2tboyz ft Qdot- Parte after parte

42. Olamide – Won ma do

43. Nike – Gan pa

44. Churchill- E clear

45. Super Balat – Shiba

46. Djreal ft Destiny boy- Hello

47. Mayorkun- geng

48. smallDoctor- set awon

50. Mayor fash- sisi eko

51. DJreal- Outro