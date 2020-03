In the spirit of self-Isolation, The Originator of Naija Mixtapes, DJ Baddo, dishes out a new mixtape entitled “Best Of Olamide (The Return) Mix.

The talented Nigerian Disc Jockey keeps making our Naija Music Playlist the very best to reckon with when it comes to dishing out mind-blowing mixtapes.

He has always been a very big fan of Olamide Baddo, that’s why he keeps repping YBNL Nation.

On this new mixtape, he features well-accepted songs from the YBNL Head-honcho, from recent to old songs.

DJ Baddo has once given us “Best of Olamide” sometimes in 2014 which ended up with millions of streams, that’s why he comes through with the return mix.



TRACK LIST

1• Olamide – Wonma

2• Olamide – Instagram

3• Olamide – Pawon

4• Olamide – Stupid Luv

5• Olamide – Oil & Gas

6• Olamide – Owo Shayo

7• Olamide – Lanbebe

8• Olamide – Story For the God

9• Olamide – Ilega

10• Olamide – Shakiti Bobo

11• Olamide – Ah Skiibii

12• Olamide – Da Yan Mo

13• Olamide – Atewo

14• Olamide – Don’t Stop

15• Olamide – Eleda Mi

16• Olamide – Wo

17• Olamide – Confirm

18• Olamide – Woske

19• Olamide – Omo Lepa

20• Olamide – Science student

21• Olamide – First Of First

22• Olamide – See Mary See Jesus

23• Olamide – Turn Up

24• Olamide – Follow Me

25• Olamide – Jale

26• Olamide – Telly Person

27• Olamide – Ladi

28• Olamide – The Real MVP

29• Olamide – Scammers

30• Olamide – Skelemba

31• Olamide – Fada Fada

32• Olamide – Shawawa

33• Olamide – Panumo

34• Olamide – Attendance

35• Olamide – Indome

36• Olamide – The Money

37• Olamide – Omo Tosan

38• Olamide – Gbagujemu

39• Olamide – Issa Goal

40• Olamide – Say Say Maley

41• Olamide – Pata Ni Logo Benz

42• Olamide – Oja

43• Olamide – Shibinshi

44• Olamide – Assignment

45• Olamide – Unite

46• Olamide – Billion Talk

47• Olamide – Local Rappers

48• Olamide – Government

49• Olamide – Bad Baddo Baddest

50• Olamide – Abule Sowo

51• Olamide – Eni Duro

52• Olamide – Demons

53• Olamide – Reban Aasha

54• Olamide – Ilefo Illuminati

55• Olamide – Rich & Famous

56• Olamide – Dope Money

57• Olamide – Boys Are Not Smilling

58• Olamide – Our Lord Jesus

59• Olamide – Anifowose

60• Olamide – Rep Adugbo

61• Olamide – Bam Bam

62• Olamide – 1999

63• Olamide – Don’t Mess With My Doe

64• Olamide – Poverty Die

65• Olamide – King Shii

66• Olamide – Confession Aiye

67• Olamide – Journey Of A Thousand Miles

68• Olamide – Awon Goons Mi

69• Olamide – Koba Koba

70• Olamide – For My City

71• Olamide – Ghost Mode

72• Olamide – Hustler

73• Olamide – Werey Re O

74• Olamide – Cypher

75• Olamide – Young Erikina

76• Olamide – Totori

77• Olamide – Motigbana

78• Olamide – Apa Ti Ja Bo

79• Olamide – Letter To Milli

80• Olamide – Ko Si Werey

81• Olamide – The Game

82• Olamide – Warlords

83• Olamide – Ball

84• Olamide – 69 Missed Calls

85• Olamide – Usain Bolt

86• Olamide – Abeg O

87• Olamide – Bora

88• Olamide – Gimme Dat

89• Olamide – Esu Pofo

90• Olamide – Voice Of The Street

91• Olamide – Eyan MayWeather

92• Olamide – Church

93• Olamide – Bugle

94• Olamide – Prayer For Client

95• Olamide – Nothing

96• Olamide – Oya Dab

97• Olamide – Show Me Your Rozay

98• Olamide – Kana

99• Olamide – Time

100• Olamide – Owoblow

101• Olamide – Vision2020

102• Olamide – For Example

103• Olamide – Durosoke

104• Olamide – Bend It Over

105• Olamide – Freestyle

106• Olamide – KoleWek

107• Olamide – My Heart O

108• Olamide – Summer Body

109• Olamide – Nobody’s Falt

110• Olamide – Who You Epe?

111• Olamide – Kelegbe

112• Olamide – Me Emu

113• Olamide – Sitting On The Throne

114• Olamide – Konkobility

115• Olamide – Baddest

116• Olamide – Pepper Dem Gang

117• Olamide – Ibebe

118• Olamide – Melo Melo

119• Olamide – Say Something

120• Olamide – Yagaga

121• Olamide – Puna

122• Olamide – Falila Ketan

123• Olamide – Onyeoma

124• Olamide – Augment

125• Olamide – Shoki

126• Olamide – Jagaban